Происшествия

Жилой дом спасли от пожара ночью в печорской деревне Глазово

Хозяйственная постройка горела в деревне Глазово Печорского муниципального округа в ночь с 26 на 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В МЧС о пожаре сообщили в 2:18. Огонь уничтожил второй этаж, кровлю веранды к дому и кровлю хозяйственной постройки и гаража. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти жилой дом. Привлекались семь специалистов и три единицы техники.

Помимо этого, 26 августа пожар случился в деревне Максимово Великолукского района. В 15:27 спасатели выехали на пожар в бесхозное строение, где предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли строение от полного уничтожения. В тушении пожара участвовали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

А в 23:54 поступило сообщение из города Гдова, где произошел пожар на улице Карла Маркса. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Спасено бесхозное строение. Привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.