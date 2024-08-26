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Происшествия

Семь заблудившихся грибников спасли за август в Гдовском районе

28.08.2024 12:57|ПсковКомментариев: 0

Семь грибников за август нашли и вывели из леса силами спасателей Гдовского поисково-спасательного отряда. 

Фото здесь и далее: «Гдовская заря»

После почти суток поиска удалось обнаружить грибника, о пропаже которого было получено сообщение около 21.00 26 августа.

Житель города Сланцы Евгений Петров 1956 года рождения вместе с супругой приехал в гдовские леса, которые им уже давно знакомы. Свернув от Добручей в сторону деревни Вейно, не переезжая реку Плюсса, они оставили машину и отправились на «тихую охоту».

В какой-то момент супруга поняла, что мужа нет рядом. В 20.46, после самостоятельных попыток помочь ему выйти к машине она позвонила в службу спасения.

«До 2 часов ночи дежурная группа осуществляла поиски в заданном квадрате. Но результата они не дали. Осложняло ситуацию то, что мужчина плохо слышит, а ещё у него проблема с голосом - понимает его речь только жена... В 7:00 27 августа на поиски выехала другая группа: Александр Дивин, Юрий Николаев, Сергей Артюшенков», — рассказал начальник поисково-спасательного отряда Артур Абрамов.

Потерявшемуся грибнику пришлось пережить серьёзные трудности - ночь в лесу - это серьёзное испытание. Кругом было много воды, поэтому ему и присесть толком было негде. В одном месте ему удалось развести костёр. Он немного согрелся, и снова отправился, как ему казалось, в правильном направлении к своей машине, пишет «Гдовская заря».

Однако нашли его спасатели гораздо дальше, чем ему казалось, он двигался вдоль линии электропередачи в сторону Сланцев. Совместная работа с энергетиками, постоянные переговоры с супругой «потеряшки», которая могла понять, что он говорит, как описывает то, что вокруг, и передать данные спасателям, удалось избежать серьёзных последствий. Когда один из спасателей, наконец, заметил впереди мелькающую белую ткань на большой палке, поиски были благополучно завершены.

Спасатели помогли мужчине выйти из леса, вынесли его грибы, которые он всё это время носил с собой, довезли до его машины. От медицинской помощи мужчина отказался и самостоятельно поехал домой успокаивать супругу.

Теги: #грибы #спасатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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