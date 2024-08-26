Происшествия

90 тысяч рублей штрафа назначили псковичу за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Псковский районный суд рассмотрел три административных дела в отношении мужчины, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе, публично призывал к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях.

Отмечается, что своими действиями подсудимый подрывал доверие к проведению специальной военной операции, проводимой с согласия Совета Федерации Федерального Собрания РФ, утвержденного постановлением от 22 февраля 2022 № 35-СФ, а именно: посредством размещения в социальной сети «ВКонтакте» дискредитирующей информации в виде комментариев к записям сообществ.

Суд признал мужчину виновным в совершении административных правонарушений по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей.