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Псковский областной суд оставил в силе решение оштрафовать ООО «Журналист-иностранный агент»* на 300 тысяч рублей

Псковский областной суд оставил в силе постановление судьи Псковского городского суда о взыскании штрафа в 300 тысяч рублей с . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, в июле 2024 года Псковский городской суд признал ООО «Журналист-иностранный агент»* виновным в преступлении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Компании был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

ООО «Журналист-иностранный агент»* - СМИ, созданное псковским журналистом Людмилой Савицкой**.

* В России включено в реестр СМИ-иноагентов

** В России включена ее в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента