Общество

Суд в Пскове взыскал с ООО «Журналист-иностранный агент»* 300 тысяч рублей

Псковский суд взыскал 300 тысяч рублей с ООО «Журналист-иностранный агент»* за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: freepik

Псковская компания ООО «Журналист-иностранный агент»* совершила преступление по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

ООО «Журналист-иностранный агент»* - СМИ, созданное псковским журналистом Людмилой Савицкой**.

* В России включено в реестр СМИ-иноагентов

** В России включена ее в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента