Происшествия

Житель Печорского района зарезал знакомого

В Печорском районе мужчину подозревают в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

29 августа 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в жилом доме, расположенном в Печорском районе Псковской области тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 29 августа 2024 года между подозреваемым и его знакомым на почве личной неприязни друг к другу произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес потерпевшему удар ножом в область шеи, от которого пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.