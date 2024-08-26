Происшествия

Мошенники предложили псковичам пересчитать пенсию и украли их аккаунты на «Госуслугах»

Еще четверо жителей Пскова за сутки стали жертвами неправомерного доступа к компьютерной информации. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщине 1995 года рождения неизвестный, представившийся работником сотовой компании, предложил продлить срок действия сим-карты. А 62-летнему псковичу и 59-летней женщине лжеработник пенсионного фонда предложил пересчитать пенсию. Пенсионеру 1957 года рождения злоумышленники звонили под предлогом прохождения диспансеризации и представлялись медработниками.

Все потерпевшие в ходе разговора предоставили свои персональные данные, а после - коды доступа из поступивших смс.