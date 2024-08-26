Происшествия

Пскович попытался спрятать наркотик во рту и чуть не задохнулся

Пскович попытался транспортировать наркотики, поместив их в свой рот, но подавился ими и чуть не задохнулся из-за попадания упаковки в дыхательные пути. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Мужчина незаконно приобрел наркотик и положил его в упаковке в рот с целью хранения, однако случайно проглотил его и стал задыхаться. Прохожий поспешил к мужчине на помощь, вызвали скорую медицинскую помощь, в итоге из мужчины был извлечен наркотик.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом либо без такового.