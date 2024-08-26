Происшествия

Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября

Бывшему заместителю главы администрации города – начальнику управления городского хозяйства Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

5 сентября Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по городу Пскову СУ СК России по Псковской области о продлении срока содержания под стражей Александру Грацкому, обвиняемому в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размере (часть 2 статьи 290, пункт «в» часть 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ).

Суд продлил срок содержания под стражей до 27 ноября включительно.