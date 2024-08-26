Происшествия

Жителя Воронежской области убили и закопали в Локнянской округе

В Локнянском округе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

3 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на придомовой территории одного из частных домов в поселке Прискуха Локнянского округа закопанного тела мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По полученной информации, погибшим является 67-летний житель Воронежской области, приехавший в Псковскую область на заработки и переставший выходить на связь с родственниками 20 марта.

По подозрению в совершении указанного преступления задержана местная жительница, у которой потерпевший 19 марта находился в гостях. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и хозяйкой дома произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла гостю удар металлическим ломом в область головы, от чего потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления женщина сокрыла тело погибшего на своем приусадебном участке.

Следователи территориального следственного отдела осмотрели место происшествия, изъято орудие преступления, биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурантка задержана в процессуальном порядке, ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.