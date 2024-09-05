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Великолучанин лишился денег при попытке купить «Хаски»

08.09.2024 20:27|ПсковКомментариев: 0

Шопинг в интернете для великолучанина 1982 года рождения обернулся потерей денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, желаемый товар получить так и не удалось. 

В ОМВД Росси по городу Великие Луки в начале сентября обратился местный житель и сообщил, что стал жертвой недобросовестного продавца на сайте бесплатных онлайн-объявлений. Под предлогом продажи снегохода «Хаски» неизвестный завладел 59 тысячами рублей. Именно столько перевел великолучанин на реквизиты продавца.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование продолжается.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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