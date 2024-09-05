Происшествия

Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер»

Псковичу отказали в медицинской помощи из-за того, что он «умер», согласно документам. Как сообщается в решении на сайте Псковского городского суда, в августе 2024 года судья Псковского городского суда Наталья Грачёва рассмотрела гражданское дело по иску к отделу ЗАГС города Пскова комитета юстиции Псковской области.

Мужчина обратился в суд для аннулирования актовой записи о смерти, признании актовой записи недействительной.

Истцу отказали в медицинской помощи в поликлинике со ссылкой на то, что он является умершим. Его страховое свидетельство было аннулировано в связи с его смертью. При обращении в отдел ЗАГС города Пскова комитета юстиции Псковской области истцу стало известно, что составлена актовая запись о смерти, а она может быть аннулирована только по решению суда.

Сведения об умершем получены из медицинской карты, оформленной на имя истца и доставленной в бюро судебно-медицинской экспертизы вместе с трупом. Из документов следовало, что человека нашли на улице без сознания. Затем он был доставлен в городскую больницу, где скончался.

«Кто опознал труп – неизвестно», - сообщается в решении суда.

В решении сообщается, также неясно, каким образом установлена личность умершего. Материал проверки по факту смерти уничтожен за истечением сроков хранения, что следует из ответа отдела полиции УМВД России.

Суд пришел к выводу, что при проведении проверки факта смерти гражданина личность умершего не установлена надлежащим образом.

Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Из актовой записи о смерти исключить данные истца и указать умершего как неизвестного. В остальной части требований отказано.