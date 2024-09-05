Происшествия

Гаражи горели в Острове и Красногородске

Гаражи горели в Острове и Красногородске на выходных, 7-8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Первое сообщение о пожаре поступило 7 сентября в 12:43, горели гаражи на улице Освобождения в Острове. Пожарными пресечено распространение огня на соседние строения, спасён автомобиль и две постройки. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В ночь на воскресенье специалисты ликвидировали возгорание гаражей на улице Советской в Красногородске. Предположительно, причиной послужило короткое замыкание в автомобиле, при ликвидации спасен жилой дом.

Позже днем в 14:52 в Палкинском районе в деревне Ботвино при перевозке сгорело 6 рулонов сена. Огнем поврежден тракторный прицеп. Предположительная причина – неисправность выхлопной системы трактора. Пожарными спасено транспортное средство.

В 19:17 в Усвятах на улице Заозерной в результате пожара в бане огнем повреждена стена и потолок. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцами спасено строение.

Еще одно возгорание произошло в ночь на 9 сентября в 00:16 в Дедовичском районе в деревне Пожеревицы, улица 2-я Советская. В результате пожара сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекались 6 специалистов МЧС России, 2 единицы техники.