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Происшествия

Псковички выманили у знакомой более полмиллиона рублей за «консультации специалиста по недвижимости»

10.09.2024 13:08|ПсковКомментариев: 0

Следственным отделом УМВД России по городу Пскову в суд направлено уголовное дело в отношении псковички 1982 года рождения, которую обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в начале 2018 года фигурант уголовного дела в телефонном разговоре узнала от знакомой, что ее приятельница ищет специалиста для оказания содействия в оформлении ипотечного кредита на покупку жилья. При этом за данные услуги та готова заплатить.

Подозреваемая предложила знакомой совместно совершить хищение денежных средств под видом оказания содействия в оформлении ипотечного кредита, не имея реальной возможности и намерения выполнить взятые на себя обязательства. Женщины начали вести с заказчицей услуг переписку от имени несуществующего специалиста по недвижимости и сотрудника банка.

Фигурант уголовного дела выступала и как специалист по недвижимости с вымышленным именем «Алена», и как сотрудник банка - также с вымышленным именем «Сергей Панфилов». Под видом совершения различных действий, направленных на оформление ипотечного кредита, их оплаты, подозреваемая должна была получить перечисления неопределенной суммы денежных средств на свои банковские карты. Похищенные денежные средства женщины планировали поделить между собой.

В результате общения потерпевшая дала свое согласие на оказание услуги по оформлению ипотечного кредита. В период времени с 19 сентября 2018 по 20 июля 2021 фигурант уголовного дела вместе со своей знакомой под разными предлогами выманили у потерпевшей более 536 тысяч рублей. Деньгами женщины распорядились по своему усмотрению.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, является крупным размером.

Своими действиями подозреваемая совершила преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. По решению суда псковичке может грозить наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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