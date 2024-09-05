Происшествия

Лжебанкир похитил 40 тысяч рублей у псковича

В полицию Пскова за помощью 9 сентября обратился 39-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета в размере 40 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

По версии следствия, днем 9 августа потерпевшему позвонил «представитель известного банка» и сообщил, что псковичу необходимо переоформить договор на обслуживание кредитной карты. Мужчина следовал указаниям неизвестного собеседника и сообщил свои персональные данные, а следом назвал коды подтверждений из смс. В результате общения договор продлен не был, а на псковича звонивший оформил реальный кредит - 40 тысяч рублей, которые, благодаря доверчивости потерпевшего, сумел перевести на свои счета.

Расследование уголовного дела продолжается.