Происшествия

Мошенники стали сообщать псковичам, что на них поступают жалобы

Мошенники стали присылать псковичам в социальных сетях сообщения о том, что на жителей поступают жалобы, сообщает Псковская Лента Новостей. Сообщения приходят от имени «администратора ВКонтакте». Для того, чтобы узнать подробности и суть жалобы, необходимо перейти по вредоносной ссылке.

От рук мошенников уже пострадало сообщество ВКонтакте базы отдыха “Солнечный”. Страница была взломана. Злоумышленники поменяли наименование и фото аккаунта, а также рассылали от него сообщения подписчикам. На данный момент доступ владельцам удалось вернуть себе доступ к сообществу.

Сообщения о жалобах рассылают мошенники. Призываем не переходить по ссылкам и не отвечать на подобные сообщения, так как это грозит взломом вашей страницы.