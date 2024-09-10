Происшествия

Ребенку из Острова выплатят компенсацию за укусы собаки в городском парке

Ребенку, пострадавшему от нападения бездомной собаки, выплатили компенсацию после вмешательства Островской межрайонной

прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в городском парке города Острова на девочку во время прогулки напала бездомная собака. В результате несовершеннолетней причинены телесные повреждения.

Поскольку полномочиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев наделены органы местного самоуправления муниципальных районов, межрайонной прокуратурой в интересах несовершеннолетней в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурора удовлетворены, с администрации Островского района взысканы денежные средства в размере 10 000 руб.