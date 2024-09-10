Происшествия

Работу суши-бара в Великих Луках приостановили из-за отравления 14 человек

Суд приостановил деятельность суши-бара в Великих Луках из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил, в результате который 14 человек оказались в больнице (статья 6.6 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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В ходе проверки Роспотребнадзора в отношении суши-бара расположенного в городе Великие Луки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении пищи для посетителей суши-бара, а именно:

не проводился производственный контроль, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания;

в помещениях отсутствовало бактерицидное оборудование;

в закрытых контейнерах, хранящихся в холодильнике, отсутствовала информация об условиях хранения, сроке годности скоропортящихся продуктов;

отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений.

Кроме того, у сотрудников суши-бара отсутствовали личные медицинские книжки, а у старшего повара допуск до работы и гигиеническая аттестация были оформлены до 2023 года.

В результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил 14 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы.

При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств и устранение на момент рассмотрения дела значительного количества выявленных нарушений.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении указанного административного правонарушения, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания на срок двадцать суток.