Происшествия

Клиенты великолукского суши-бара отравились продукцией с сальмонеллой

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области рассказали, из-за чего оказались в больнице 14 человек, отравившиеся продукцией суши-бара в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, возбудитель инфекционного заболевания — сальмонелла — был выделен из продуктов питания.

По поступившим экстренным извещениям об инфекционном заболевании специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области незамедлительно выехали на предприятие общественного питания - в великолукский магазин-кафе Sushi like. Были отобраны пробы готовой и сырой продукции, взяты анализы у персонала кафе.

Материалы эпидемического расследования направлены в Следственный комитет.

По иску Роспотребнадзора деятельность магазина-кафе, допустившего грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, приостановлена на 20 суток по решению суда.