Происшествия

Жителя Порховского района буду судить за выращивание 265 кустов конопли

Жителя деревни Поддубница Порховского района будут судить за выращивание и хранение марихуаны в особой крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, являющийся потребителем наркотических средств, в период с октября 2021 года по июнь 2024 года вырастил возле дома не менее 265 кустов конопли. Часть он высушил и стал хранить на чердаке для личного употребления. Полицейские изъяли наркотики в июне 2024 года.

За указанные преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.