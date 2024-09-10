За прошедшие выходные росгвардейцы поймали в Пскове двоих воров

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове 14 и 15 сентября задержали граждан, подозреваемых в кражах из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
14 сентября экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал 32-летнего мужчину, который похитил из магазина на улице Ижорского Батальона две упаковке кофе и две бутылки коньяка.
15 сентября в гипермаркете на Рижском проспекте росгвардейцы задержали гражданина 1991 года рождения, который похитил продукты питания.
По фактам хищений проводятся проверки.