Происшествия

Уголовная ответственность грозит задержанным в Пскове и Невеле нетрезвым водителям

В Пскове и Невеле дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области

Так, вечером 17 сентября в областном центре у дома по улице Сосновой полицейские остановили для проверки автомашину «Рено». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый пскович, 1965 года рождения.

А в Невеле ночью 18 сентября по улице Ломоносова на автомобиле «ВАЗ» ехал 26-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.