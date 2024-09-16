Происшествия

Жилой дом горел в Себеже из-за проблем с проводкой

Короткое замыкание электропроводки и неосторожность в обращении с огнем стали причинами трех пожаров на выходных в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

21 сентября в 1:43 поступило сообщение о пожаре в Себеже на улице Зеленой. Произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. Возможная причина – короткое замыкание электропроводки внутри дома. Пожар ликвидировали 7 специалистов МЧС России и 3 единицы техники.

22 сентября в 21:26 стало известно, что в Невеле на улице Ленина произошло возгорание контейнера. Спасти от распространения огня смогли два контейнера. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Вечером в этот день при ликвидации возгорания в хозяйственной постройке в деревне Вернявино Палкинского района специалистами МЧС России спасен жилой дом. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки.