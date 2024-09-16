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Росгвардейцы задержали 71-летнего псковича за кражу продуктов

23.09.2024 13:36|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии 21 сентября задержали двоих мужчин, похитивших продукты из сетевого гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 11:00 персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который задержал 71-летнего мужчину, похитившего продукты питания.

Вечером, около 19:00 того же дня, росгвардейцы задержали еще одного правонарушителя. 20-летний пскович похитил из магазина косметические средства.

Росгвардейцы доставили задержанных в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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