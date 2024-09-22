Происшествия

«Биржевые брокеры» выманили деньги у псковичей

Более четырех миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти сентябрьские дни ряду жителей Пскова и Великих Лук звонили неизвестные лица. Они представлялись биржевыми брокерами, правоохранителями и банковскими служащими. И путем разнообразных ухищрений под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также возможности получения дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями доверчивых людей на общую сумму свыше четырех миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Кроме того, девяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний, пенсионного фонда и других организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сотовой связи, перерасчета пенсий получили неправомерный доступ к личным кабинетам граждан с последующим блокированием их учетных записей.

В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.