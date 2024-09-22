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Убивший сожительницу в порыве злости пскович заключен под стражу. ВИДЕО

Мужчина убил сожительницу в ходе бытовой ссоры и заключен под стражу за содеянное, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области в своём Telegram-канале.

Во время ссоры в ночь с 19 на 20 сентября подозреваемый нанес пострадавшей несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

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В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.