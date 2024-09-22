Происшествия

Судимый пскович оказался за решеткой почти на два года за кражу инструментов

Судимый 39-летний пскович получил срок за кражу инструментов у своих знакомых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что в период с 10 февраля по 14 марта мужчина проникнул через незапертую дверь в дом своих знакомых в деревне Хотицы Псковского района, откуда украл инструменты на общую сумму 15 000 рублей.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев 20 дней лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор Псковского районного суда признала законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.