Происшествия

Псковские таможенники пресекли вывоз из страны монет Российской Империи

На российско-латвийской границе псковские таможенники пресекли незаконный вывоз 17 старинных монет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Сотрудники Псковской таможни в пункте пропуска «Бурачки» остановили незаконный вывоз 17 монет, признанных культурными ценностями. Гражданин Украины, покидая территорию Российской Федерации пешком, не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар.

В ходе проведения таможенного досмотра в багаже мужчины обнаружили 19 монет со следами эксплуатации. Обнаруженные денежные знаки сотрудники таможни направили на экспертизу. По заключению специалиста, 17 монет из 19 созданы более 100 лет назад и являются культурными ценностями. Монеты изготовлены из сплавов меди, алюминия и серебра. Вывоз их за пределы Российской Федерации запрещен.

Восемь монет Российской Империи номиналом по одной, пять, 10, 15, ½ копейки и одна полушка, созданные с 1735 по 1899 год; 20 копеек 1922 года создания в период СССР; четыре монеты Римской и Австрийской Империи номиналом по одному и ½ крейцера, произведенные с 1762 по 1851 годы; один дирхем (время создания 1432 – 1559 годы); три польских монеты номиналом по одному и ½ гроша XVIII века создания изъяты.

В отношении гражданина Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.