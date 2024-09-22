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Происшествия

Минометную мину нашли в Палкинском районе

26.09.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Минометную мину нашли в Палкинском районе вблизи деревни Волково 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Группой разминирования поисково-спасательной бригады города Пскова была идентифицирована одна минометная мина калибра 82 миллиметра  времен Великой Отечественной войны. 

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #мина
Источник: Псковская Лента Новостей
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