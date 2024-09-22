Происшествия

Росгвардейцы задержала псковича за кражу коньяка и наушников

Сотрудники Росгвардии 26 сентября задержали в Пскове 34-летнего местного жителя за попытку кражи алкоголя и наушников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Ночью около 3.00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка и наушники, при этом не заплатив за них.

Росгвардейцы доставили гражданина в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.