Бюст писателя Сергея Каширина в Гдове разбил 17-летний подросток. Причастного к августовским событиям удалось найти сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району.
Фото: «Гдовская заря»
«После поступления сообщения нами были отработаны граждане так называемой группы риска. При общении с ними и выяснилось, что причастен к этой ситуации 17-летний подросток, проживающий в городе Гдове», — рассказал заместитель начальника отдела — начальник полиции ОМВД России по Гдовскому району Михаил Шувалов.
Как выяснилось позже, группа, в которой находился несовершеннолетний, проводила время у памятника Сергею Каширину, при этом молодые люди распивали алкоголь. Один из ребят нанёс удар кулаком по скульптуре. В итоге из-за образовавшейся трещины часть памятника откололась.
«На данный момент проводится оценка материального ущерба, а также проверка по факту уголовно-наказуемого деяния, по результатом которой в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — рассказал Михаил Шувалов.
Подросток свою вину признал и раскаялся.
На данный момент бюст писателя отправлен на реставрацию, пишет «Гдовская заря».