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Бюст писателя Сергея Каширина в Гдове разбил 17-летний подросток

Бюст писателя Сергея Каширина в Гдове разбил 17-летний подросток. Причастного к августовским событиям удалось найти сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району.

Фото: «Гдовская заря»

«После поступления сообщения нами были отработаны граждане так называемой группы риска. При общении с ними и выяснилось, что причастен к этой ситуации 17-летний подросток, проживающий в городе Гдове», — рассказал заместитель начальника отдела — начальник полиции ОМВД России по Гдовскому району Михаил Шувалов.

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Как выяснилось позже, группа, в которой находился несовершеннолетний, проводила время у памятника Сергею Каширину, при этом молодые люди распивали алкоголь. Один из ребят нанёс удар кулаком по скульптуре. В итоге из-за образовавшейся трещины часть памятника откололась.

«На данный момент проводится оценка материального ущерба, а также проверка по факту уголовно-наказуемого деяния, по результатом которой в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — рассказал Михаил Шувалов.

Подросток свою вину признал и раскаялся.

На данный момент бюст писателя отправлен на реставрацию, пишет «Гдовская заря».