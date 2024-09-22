Происшествия

Пенсионера с брелоком в виде Эйфелевой башни ищут в Пскове

81-летний Илья Строчков 1942 года рождения ушел из дома в Пскове и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, с 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет в синюю кофту с полосами из трёх цветов: белая, синяя, тёмно-синяя с надписью FILA, черные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни. Рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения. Короткие седые волосы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.