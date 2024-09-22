Происшествия

Росгвардейцы задержали двоих псковичей за кражи продуктов

Росгвагрдия задержала двоих жителей Пскова за кражи в магазинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны 27 сентября задержал мужчину 56 лет, который похитил из магазина на Рижском проспекте продукты питания.

29 сентября около 11.00 в гипермаркете на улице Труда росгвардейцы задержали гражданина 67 лет, который также похитил продукты питания.

По фактам хищений проводятся проверки.