Происшествия

Пскович и великолучанин перевели мошенникам около 2,5 млн рублей

Двое жителей Псковской области не досчитались в общей сложности около двух с половиной миллионов рублей в результате мошеннических действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двоим жителям Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита и доступа к счетам собеседников завладели их сбережениями на общую сумму около двух с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.