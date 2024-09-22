Происшествия

Мошенники взломали аккаунты 13 псковичей на сайте «Госуслуги»

Мошенники получили доступ к аккаунтам 13 псковичей на сайте «Госуслуги». Случаи произошли в Пскове, Великих Луках и Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено, аферисты действовали, в частности, под предлогами замены электросчетчиков, продления договоров на обслуживание сотовой связи, оформления скидки при оплате электроэнергии.

Среди тех, кто поддался на эти ухищрения, было немало пенсионеров. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.