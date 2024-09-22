Происшествия

Мужчина с бородой и шрамом на левой щеке пропал в Пскове

51-летний Виктор Козлов пропал в Пскове, с 28 сентября его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза. Мужчина носит бороду, на левой щеке у него шрам от ожога.

Одежда: темно-синяя джинсовая куртка, черные брюки, бежевые ботинки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.