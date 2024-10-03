Происшествия

Псковичка украла из магазина товары на 20 тысяч рублей и попалась росгвардейцам

40-летнюю псковичку задержали за кражу косметики и товаров для дома 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

В 19:00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметические принадлежности и товары для дома на сумму 20 000 рублей.

Росгвардейцы доставили задержанную в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.