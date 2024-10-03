Происшествия

Жителей Псковской области накажут за фиктивную регистрацию граждан

В Пскове, Куньинском и Печорском районах полицией выявлены нарушения миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, не работающая псковичка, 1973 года рождения, осуществила на территории областного центра фиктивную регистрацию гражданки Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело.

В текущем году в одной из деревень Куньинского района безработная местная жительница, 1996 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию четырех граждан РФ. А в Печорском районе 52-летний не работающий местный житель осуществил фиктивную регистрацию гражданки Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Такого рода примеры в области далеко не единичные», - отметили в полиции и напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния.

В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.