Происшествия

В псковском садоводстве «Мирное» горела баня

Возгорание бани в садовом некоммерческом товариществе «Мирное» Псковского района произошло 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение поступило в 20:15. Возможной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Специалистами спасены баня и жилой дом.

Этим же вечером, в 17:42, специалистами МЧС России по Псковской области ликвидировано возгорание в нежилом многоквартирном доме на улице Щорса в Великих Луках. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Позднее ночью, в 3:22, ликвидировано возгорание в хозяйственной постройке на улице Войкова в Невеле. Возможной причиной стало короткое замыкание электросети. Огнеборцами спасен жилой дом.