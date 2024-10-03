Происшествия

Пожарные вынесли семь газовых баллонов при возгорании гаража в Пскове

На Ленинградском шоссе в городе Пскове 6 октября в 15:55 загорелся гараж. При ликвидации возгорания на площади 170 квадратных метров специалисты МЧС России эвакуировали семь баллонов с газом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электросети. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

Всего за сутки 6 октября в Псковской области произошло 3 пожара.

В 10:40 произошло возгорание в помещении кухни жилого дома в деревне Кресты Куньинского района. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплитки. Спасен жилой дом.

А в 13:36 произошло горение сажи в дымоходе в жилом доме в Пушкинских Горах. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарными спасен жилой дом.