Происшествия

Великолучанина задержали за кражу двух банок кофе

Великолучанина задержали за кражу двух банок кофе 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Около 21:00 в городе Великие Луки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на охраняемом объекте – магазине на улице Михаила Кузьмина – задержали гражданина 1964 года рождения, который совершил хищение двух банок кофе.

А 5 октября в 18:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Гагарина – поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали гражданина 1992 года рождения, который похитил из магазина продукты питания.

Граждане задержаны и доставлены в отдел полиции, похищенное изъято. По фактам хищений проводятся проверки.