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Дновец и псковичка подозреваются в фиктивной регистрации граждан Таджикистана

07.10.2024 16:29|ПсковКомментариев: 0

Дновец и псковичка подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в текущем году безработная псковичка 1973 года рождения осуществила на территории областного центра фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело.

А в городе Дно безработный местный житель 1972 года рождения фиктивно зарегистрировал двоих граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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