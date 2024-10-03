Происшествия

Дновец и псковичка подозреваются в фиктивной регистрации граждан Таджикистана

Дновец и псковичка подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в текущем году безработная псковичка 1973 года рождения осуществила на территории областного центра фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело.

А в городе Дно безработный местный житель 1972 года рождения фиктивно зарегистрировал двоих граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.