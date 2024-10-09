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Гдовский суд оштрафовал и выдворил из страны китаянку, желавшую выйти в РФ замуж

09.10.2024 12:56|ПсковКомментариев: 0

Женщину из Китайской Народной Республики в Гдове оштрафовали и выдворили из России из-за нарушений правил пребывания в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Гдовский районный суд Псковской области рассмотрел дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ по отношению к гражданке Китайской Народной Республики.

В судебном заседании уроженка КНР признала вину в совершении правонарушений и пояснила, что любит путешествовать, желает проживать в РФ и выйти замуж. Срок действия визы не продлила по причине незнания процедуры оформления. В Гдове оказалась проездом. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении гражданке КНР назначили наказание в виде штрафа в размере 2 500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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