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Экс-депутата Псковского областного Собрания обязали компенсировать моральный вред опороченному гражданину

10.10.2024 16:45|ПсковКомментариев: 1

Бывшего депутата Псковского областного Собрания, экс-сопредседателя и исполняющего обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года Всеволода Козловского обязали выплатить компенсацию морального вреда в сумме70 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника правоохранительных органов, ныне являющегося президентом одной из управляющих компаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

Напомним, 17 февраля 2021 года Всеволод Козловский в принадлежащем ему Telegram-канале распространил бездоказательственные сведения о бывшем сотруднике правоохранительных органов о причастности его к незаконной выдаче паспортов, а также о его «взаимодействии» с правоохранительными органами в интересах главы города Великие Луки.

Тогда суд установил, что создателем и автором Telegram-канала «Баба Яга» является экс-депутат Всеволод Козловский. Он его создал, чтобы использовать в качестве платформы для пиара на выборах.

Всеволода Козловского осудили по части 2 статьи 128.1 УК РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Вину он не признал. Однако этим же приговором осужденный, в соответствии со статьей 78 УК РФ, освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности. 

После оскорбленным гражданином был подан гражданский иск для взыскания компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил и взыскал с Всеволода Козловского компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей и обязал разместить опровержение статьи в электронном периодическом издании в срок не более трех календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения этого требования в установленный срок, с него подлежит взысканию неустойка в размере 1 000 рублей за каждый календарный день до фактического исполнения обязательств.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в ближайшее время в суд будут поданы иски от других людей, которых Всеволод Козловский оклеветал в своем Telegram-канале. 

Пресс-портрет
Козловский Всеволод Юрьевич Экс- депутат Псковского областного Собрания
Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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