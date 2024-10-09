Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за нарушения газоснабжения домов в микрорайоне Паневик

Режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели в Пскове из-за нарушения газоснабжения домов в микрорайоне Паневик. Данное постановление опубликовано на сайте администрации города.

Режим был введен в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением газоснабжения 232 домов микрорайона Паневик, по причине нарушения целостности существующей сети газораспределения из-за дорожного-транспортного происшествия.

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Напомним, в Пскове на улице Пожиговской, 1 случилось ДТП, в результате которого был поврежден распределительный газовый узел. Инцидент произошел 3 октября в 2:59. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 скрылся с места происшествия.