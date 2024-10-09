Происшествия

Шесть псковичей лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками

В Пскове неизвестные мошенники обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пользователей сайта «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти октябрьские дни шести пользователям сайта «Госуслуги» из областного центра звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда, других учреждений и организаций. И под предлогами необходимости продления договоров на обслуживание сотовой связи, перерасчета пенсий, а также замены счетчиков и медицинского полиса осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников с последующим блокированием их учетных записей.

Как выяснилось, доверчивые граждане, ничего не подозревая, предоставили звонившим «доброжелателям» свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.