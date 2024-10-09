Происшествия

Великолучанку наказали за кражу денег для азартных игр

Великолукским городским судом вынесен приговор жительнице города по обвинению в хищении денежных средств с банковского счета для игры в онлайн-казино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Великолукский городской суд.

Установлено, что в феврале 2024 года ранее судимая великолучанка, находясь в гостях у потерпевшей, перевела 3 662 рубля с ее банковского счета на счет в онлайн-казино. Денежные средства она использовала для игры в азартные игры.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, такие как помощь подсудимой в раскрытии преступления, признание вины и раскаяние. Однако суд также принял во внимание отягчающее обстоятельство — повторное совершение преступления в период условного осуждения.

Подсудимая приговорена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.