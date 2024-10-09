Происшествия

Угнавший «Ладу» житель пустошкинской деревни Турубино может сесть в тюрьму на 5 лет

В деревне Турубино Пустошкинского района, полиция по горячим следам задержала местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

По версии следствия, вечером 10 октября от дома угнали автомобиль «Лада-Калина». В результате оперативно-розыскных мероприятий, в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в угоне. Это был - не работающий житель Пустошкинского района, 2006 года рождения. Угнанную машину обнаружили в деревне Васильки Пустошкинского района.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Со слов подозреваемого, он решил покататься на чужой автомашине. Заинтересовавшая его «Лада» оказалась не закрытой, а в замке зажигания оставался ключ. И молодой человек решил этим воспользоваться. Теперь за содеянное ему придется ответить по закону. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.