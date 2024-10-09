Происшествия

Более миллиона рублей «подарили» мошенникам доверчивые граждане

Ряд жителей Пскова и Псковского района доверились нечистым на руку лицам и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям областного центра и Псковского района звонили неизвестные злоумышленники, которые под предлогами, якобы, предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счетов, а также предоставления дополнительного заработка за счет инвестиций в Сети ввели собеседников в заблуждение.

В результате, после общения с махинаторами потерпевшие потеряли в общей сложности более миллиона рублей. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В этой связи полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: