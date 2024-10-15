Бесхозные постройки горели в пыталовской и островской деревнях 

Сообщение о пожаре в бесхозном здании в деревне Заводино Пыталовского муниципального округа поступило в МЧС 21 октября в 16:31. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Пожарные успешно справились с огнем и спасли хозяйственную постройку. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Позже поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении в деревне Гораи Островского района. От огня удалось спасти два жилых дома.
А ночью во время тушения пожара в хозяйственной постройке спасён жилой дом на улице Сказочной в СНТ «Медик» Порховского района. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.